На реке Обь произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур»

В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь произошел пожар из‑за утечки широкой фракции легких углеводородов на трубопроводе компании «Сибур». Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Представители компании утверждают, что рисков для окружающей среды и местных жителей нет. Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль усомнился в достоверности этого заявления.