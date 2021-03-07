На реке Обь произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур»

В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь произошел пожар из‑за утечки широкой фракции легких углеводородов на трубопроводе компании «Сибур». Об этом говорится в официальном заявлении организации.
Представители компании утверждают, что рисков для окружающей среды и местных жителей нет. Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль усомнился в достоверности этого заявления.
«На аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов», — отметил Виль.
В «Сибуре» отметили, что возгорание было оперативно локализовано, после чего была проведена утилизация оставшихся углеводородов. От места возгорания до ближайшего населенного пункта — 44 километра.
В результате инцидента пострадал один человек. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался.