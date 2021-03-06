Верховный суд: нельзя удовлетворять иски к рассказавшим о насилии только из‑за отсутствия приговора

Верховный суд России определил, что нельзя удовлетворять иски о защите чести обвиненных в сексуальном насилии мужчин только на том основании, что их за это не судили. На такое заключение обратила внимание руководительница Центра пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян. Об этом она написала в фейсбуке.

Решение вынесли на основе жалобы соучредителя дальневосточного медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова, который в 2019 году подал иск о защите чести и достоинства к журналистке Екатерине Федровой. Она обвинила его в изнасиловании в соцсетях, и две ее подруги сделали репост. Мигунов требовал компенсацию в размере 1 млн рублей.

В мае 2019 года суд Владивостока признал слова Федоровой порочащими честь мужчины и обязал журналистку выплатить 25 тыс. рублей, и ее подруг — по 5 тыс.

После этого Федорова подала кассационную жалобу на решения регионального и краевого судов, в результате чего они были отменены и направлены на новое рассмотрение. Мигунов требовал отменить определение Девятого кассационного суда.

28 января этого года Верховный суд оставил без изменений решение Девятого кассационного суда, сославшись на то, что изначальное решение было вынесено против журналистки и ее подруг только на основе отсутствия приговора Мигунову.

«Суду надлежало дать оценку как конкретным фразам, так и всему тексту, размещенному ответчиками в социальной сети Facebook, установить, являлось ли целью утверждения обвинение истца в совершении уголовно-наказуемого деяния, либо оно являлось высказыванием Федоровой Е.А. о пережитом опыте, который она в силу субъективного восприятия расценивала как насилие», — отметил Верховный суд.

Адвокат Мари Давтян пояснила, что субъективное мнение не подлежит верификации.