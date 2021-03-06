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SZA танцует стриптиз во сне в клипе «Good Days»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:33

Американская певица SZA выпустила клип на песню «Good Days». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео SZA исполняет стриптиз в библиотеке, и сцена сменяется ее танцем в психоделическом лесу. В конце ролика зритель понимает, что она лежит у себя в комнате без сознания.

«Good Days» — бисайд сингла «Hit Different», клип на который она выпустила в сентябре прошлого года. Трек был записан при участии рэпера Ty Dolla $ign.

Год назад SZA и Джастин Тимберлейк опубликовали ролик на композицию «The Other Side». Она вошла в саундтрек мультфильма «Тролли. Мировой тур», сиквела хита «Тролли» 2016 года.

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