Chance the Rapper поет, лежа на кушетке, в клипе «The Heart & the Tongue»

В видео Chance читает рэп, лежа на кушетке, записывается в студии и сидит у негорящего камина. Кроме того, зритель видит, как он сидит в кинозале и сморит этот же клип.

Американский хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper выпустил клип на песню «The Heart & the Tongue». Ролик можно посмотреть не ютьюбе.

Трек «The Heart & the Tongue» стал первой песней, которую рэпер выпустил в этом году. В описании клипа указано, что Chance the Rapper сам выступил режиссером.

Первый студийный альбом рэпера ― «The Big Day» ― вышел в июле 2019 года. До этого в его дискографии были только микстейпы.