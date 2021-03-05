Участника акции протеста в поддержку Навального посадили на три года за нападение на силовика

Суд во Владимире приговорил к трем годам тюрьмы жителя города Радужный Виталия Тимофеенко по делу о нападении на силовика на акции протеста 23 января. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Анатолия Шувалова.

«Три года реального срока. Апелляционную жалобу, конечно же, будем подавать», — сообщил Шувалов.

Тимофеенко признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие утверждает, что на одной из акций в поддержку Алексея Навального, которая проходила 23 января на Театральной площади Владимира, мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

Это второй приговор по уголовным делам после протестов 23 января и первый осужденный, получивший реальный срок. Ранее жителя Костромы Алексея Виноградова приговорили к 1,5 года принудительных работ за нападение на полицейского.