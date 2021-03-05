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Thomas Mraz катается на велосипеде в клипе на трек «Мой вайб» из предстоящего альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 14:27

Российский певец Thomas Mraz выпустил клип на новый трек «Мой вайб». Он станет частью альбома «Victory», который выйдет 2 апреля.

В ролике герои катаются на мотоцикле по ночному городу, а Thomas Mraz танцует под светом неоновых ламп. Иногда появляются кадры с велосипедистами, фиолетовой травой и строчкой «Цепь велосипедную кручу я до победного».

Вместе с Алмасом Гатауллиным (настоящее имя артиста), клип режиссировал Алексей Беляев. Ранее он работал над роликами к песням «Девочки в панельке» Misheral и «Контрасты» Kurt92.

Всего в альбом «Victory» войдет 25 треков. В том числе фиты с GONE.Fludd, Cream Soda, Tveth, OFFMi, «Лауд», Леваном Горозией, Lurmish, Basic Boy, Oligarkh и Blago White.

18 апреля в Красноярске пройдет первый концерт из тура «V». Thomas Mraz заедет в 23 города России, Украины и Беларуси, чтобы презентовать новую пластинку.

Предыдущий альбом «Random-6» Thomas Mraz выпустил в октябре 2019 года. В него вошли шесть песен, в том числе заглавная «Random».

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