Kings Of Leon представили восьмой студийный альбом

Kings Of Leon вернулись с новой полноформатной пластинкой — спустя почти пять лет молчания. На альбом «When You See Yourself» попали 11 треков, включая «Bandit», выпущенный ранее в виде сингла.

Продюсером релиза выступил Маркус Дравс, который работал с американскими рокерами над их предыдущим лонгплеем «Walls». За его плечами также сотрудничество с Arcade Fire и Coldplay.

По словам фронтмена Калеба Фоллоуила, пластинка получилась «самой личной» в дискографии группы. На ней много «крутых винтажных инструментов», подобных тем, что звучат в альбомах Pink Floyd и The Beatles, отметил музыкант.