Курсы, тренинги и бизнес-советы: Google запустил проект для женщин «Стань успешной»

В преддверии 8 марта на платформе «Вместе с Google» появился раздел «Стань успешной». Цель проекта — помочь женщинам, которые хотят подняться выше по карьерной лестнице, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе Google.

Проект предусматривает образовательные программы по двум направлениям — Карьера и Бизнес. «Стань успешной» охватит разные сферы — от предпринимательства и карьеры разработчика до образования и мотивации.

Для женщин, которые ищут уверенности, пройдет тренинг по самопрезентации «Верю в себя». А для тех, кому финансовые возможности не позволяют поступить в ведущие вузы страны, запустят образовательный грант от некоммерческой организации todogood.

В мероприятии примет участие «Сбер» — он вместе с Google откроет курсы «Личная эффективность» и «Искусство управления командой» на совместной обучающей платформе «БизнесКласс».

Женщинам-разработчицам Google предлагает посетить конференцию International Women’s Day Conference и программу Women Developer Academy, где расскажут о достижениях девушек в IT. Регистрация на них также уже открыта.

Раздел «Стань успешной» будет регулярно обновляться, расширяя список полезных программ для поддержки пользовательниц на пути к успеху в различных сферах жизни.