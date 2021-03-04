В баре Powerhouse соберут памперсы и игрушки для малышей, рожденных в тюрьмах

14 марта в баре Powerhouse пройдет благотворительное мероприятие Nevolya Baby Shower. На нем соберут памперсы, игрушки и другие вещи для женщин, родивших в тюрьмах, и их детей. Также в программе — лекции и паблик-токи на тему беременности и материнства от проекта «Бережно к себе» и авторов подкаста «Раздвиньте ноги!», сообщили «Афише Daily» организаторы.

Благотворительная акция пройдет с 12.00 до 18.00. Список вещей, которые можно принести, есть на сайте и странице Nevolya Baby Shower в фейсбуке — важно, чтобы они были обязательно новыми. Это могут быть, например, памперсы всех размеров, соски и поильники или послеродовые прокладки. Те, у кого не получится посетить мероприятие, могут отправить пожертвование.

«Женщинам, находящимся в тюрьмах, постоянно нужна материальная поддержка, так как даже на базовые вещи вроде тампонов и мыла им не хватает денег, которые они получают за работу на производстве при колонии», — говорится в пресс-релизе.

Формат праздника Baby Shower обычно проводят женщины на поздних сроках беременности. На вечеринки приходят их друзья и родственники, которые дарят подарки женщине и ее будущему малышу. Организаторы Nevolya Baby Shower — Изабель Магкоева и Виктория Вяхорева — решили, что собирать подарки будут не для себя, а для отбывающих сроки в российских тюрьмах женщин, к которым друзья точно не придут.

Фонд «Протяни руку» с 2014 года помогает людям, находящимся в местах лишения свободы, и членам их семей. Организация сотрудничает с ФСИН и имеет уникальную для России возможность поддерживать тех, кто находится в колониях.