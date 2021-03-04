Единороссы готовят законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Депутаты от «Единой России» готовят законопроект о запрете абортов в частных клиниках и наказании за «склонение» к прерыванию беременности, сообщает издание «Подъем».

Депутат Владимир Крупенников сказал, что документы внесут в Госдуму в ближайшее время и сделают это поэтапно — по мере проработки каждого вопроса. «Мы подготовим законопроект, который будет усиливать ответственность за пропаганду абортов, возможно, будет отдельная законодательная инициатива за склонение к аборту и принуждение к аборту», — пояснил он.

Другой автор законопроекта, единоросс Инга Юмашева, считает, что аборты необходимо «проводить только в государственных медицинских организациях». По ее словам, инициатива «существенно улучшит и статистику по абортам, и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг».

Это не первая попытка законодателей ограничить проведение абортов в России. В 2015 году Елена Мизулина уже предлагала запретить эту процедуру в частных клиниках, объясняя это тем, что в России проблема «приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы».