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Единороссы готовят законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Семён Гудошников
Сегодня в 21:18

Депутаты от «Единой России» готовят законопроект о запрете абортов в частных клиниках и наказании за «склонение» к прерыванию беременности, сообщает издание «Подъем».

Депутат Владимир Крупенников сказал, что документы внесут в Госдуму в ближайшее время и сделают это поэтапно — по мере проработки каждого вопроса. «Мы подготовим законопроект, который будет усиливать ответственность за пропаганду абортов, возможно, будет отдельная законодательная инициатива за склонение к аборту и принуждение к аборту», — пояснил он.

Другой автор законопроекта, единоросс Инга Юмашева, считает, что аборты необходимо «проводить только в государственных медицинских организациях». По ее словам, инициатива «существенно улучшит и статистику по абортам, и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг».

Это не первая попытка законодателей ограничить проведение абортов в России. В 2015 году Елена Мизулина уже предлагала запретить эту процедуру в частных клиниках, объясняя это тем, что в России проблема «приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы».

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