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HammAli & Navai объявили о распаде дуэта

Семён Гудошников
Сегодня в 20:59

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai официально распался, сообщает PeopleTalk.

«Мы не поссорились. Мы в хороших отношениях. Теперь у каждого своя дорога. Надо ставить новые цели», — сказали артисты. Они добавили, что в дуэте они добились поставленных целей и теперь будут развивать сольные карьеры. Последний совместный альбом HammAli & Navai выпустят в конце марта.

В 2020 году продюсер Ульяна Банана объявила о прекращении сотрудничества с HammAli & Navai. Причиной тому стал скандал — артисты заявили, что она якобы стала плохо работать.

Первую совместную запись Александр Алиев и Наваи Бакиров опубликовали еще в 2016 году, а популярность приобрели в 2018-м — с выходом нескольких хитов. В клипе на песню «Хочешь, я к тебе приеду» главную роль исполнила Настя Ивлеева.

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