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«Приключения нового Шурика»: BadComedian выпустил обзор на «Непосредственно Каху»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:28

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил новый обзор, где раскритиковал комедию «Непосредственно Каха». Он отметил плохие шутки, несоответствующий качеству бюджет картины и накрутку оценок на «Кинопоиске».

Выпуск поделен на пять частей — «Отрицание», «Гнев», «Торг», «Депрессия» и «Принятие». Особенно BadComedian разочаровало, что режиссировал фильм Виктор Шамиров, которого блогер неоднократно хвалил в своих предыдущих выпусках. Отдельно Баженов прошелся по личности Артема Калайджяна, в частности, рассказал о его рекламной деятельности в инстаграме.

«Фильм, который продвигает деградацию и зарабатывает на ней. Фильм, который не достоин называться фильмом. Это злое, мерзотное кино», — говорит он в видео.

Фильм «Непосредственно Каха» вырос из шоу Артема Карокозяна на ютьюб-канале KTV. В российский прокат картина вышла осенью 2020 года и собрала 7,5 млн долларов. На данный момент ее рейтинг на «Кинопоиске» — 5,4 при 37 тыс. оценок.

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