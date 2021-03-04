«Приключения нового Шурика»: BadComedian выпустил обзор на «Непосредственно Каху»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил новый обзор, где раскритиковал комедию «Непосредственно Каха». Он отметил плохие шутки, несоответствующий качеству бюджет картины и накрутку оценок на «Кинопоиске».

Выпуск поделен на пять частей — «Отрицание», «Гнев», «Торг», «Депрессия» и «Принятие». Особенно BadComedian разочаровало, что режиссировал фильм Виктор Шамиров, которого блогер неоднократно хвалил в своих предыдущих выпусках. Отдельно Баженов прошелся по личности Артема Калайджяна, в частности, рассказал о его рекламной деятельности в инстаграме.

«Фильм, который продвигает деградацию и зарабатывает на ней. Фильм, который не достоин называться фильмом. Это злое, мерзотное кино», — говорит он в видео.