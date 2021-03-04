В России могут ввести налог для зарубежных IT-компаний, анализирующих поведение россиян в сети

В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. Возможность его появления обсуждалась на совещании представителей отрасли с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из участников встречи.

Совещание прошло в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития отечественной IT-отрасли. На нем присутствовали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, «1°С», венчурного фонда Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», а также отраслевых ассоциаций.

По данным «Ведомостей», мероприятие под кодовым названием «цифровой налог» входит во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии.

«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что собранные средства планируется направить на поддержку отечественной IT-отрасли, а ориентировочный срок принятия решения о «цифровом налоге» — до середины 2021 года.

В России с 1 января 2017 года действует закон, согласно которому иностранные компании, продающие через интернет цифровой контент на территории страны, обязаны уплачивать НДС в размере 18%. Ранее сообщалось, что спустя почти год после введения этого налога российский бюджет пополнился примерно на 7 млрд рублей.