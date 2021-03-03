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Суд оправдал трех польских активисток за плакаты Девы Марии с радужным нимбом

Семён Гудошников
Вчера в 22:52

Три жительницы Польши признаны невиновными по делу об оскорблении религиозных чувств верующих. Им грозило до двух лет тюрьмы, сообщает Би-би-си.

В апреле 2019 года в городе Плоцке активистки Эльжбета Подлясная, Анна и Йоанна (фамилии остальных не разглашаются) вышли с плакатами иконы Ченстоховской Богоматери, нимб которой был окрашен в цвета радужного флага. Это был знак протеста против пасхальной инсталляции возле церкви в Полоцке. В ней в качестве грехов авторы назвали «ЛГБТ» и «гендер».​

Подлясная не признавала свою вину, чтобы не «облегчать работу правоохранительных органов». «Я никогда не соглашусь приравнивать гомосексуалов к преступникам», ― говорила она. Тогда за женщину вступилась старший руководитель кампаний Amnesty International в Европе Катринель Моток.

Однако некоторые политики поддержали арест активисток. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский в твиттере заявил, что «никакие рассказы о свободе и толерантности никому не дают право оскорблять чувства верующих».

Польша в настоящее время не признает однополые союзы ― будь то браки или гражданские союзы. Однополым парам также запрещено усыновление.

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