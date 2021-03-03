перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска 17:19
manseok_Kim/Pixabay Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей
Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей 16:57
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса» 16:56
В московском музее АРТ4 откроется выставка, посвященная образам Ленина в культуре 16:50
Эд Харрис снимет фильм про дружбу шерифа и убийцы. Их сыграют Роберт Дюваль и Гарретт Хедлунд 16:35
Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного 16:34
В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе 15:56
goldenmask.ru «Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года
«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года 15:37
Жители иркутского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя 15:12
«Бесогон ТВ» Никиты Михалкова вернется на ВГТРК после годового перерыва 15:03
Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом 14:40
К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички 13:49
mos.ru Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках»
Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках» 13:19
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 12:43
Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons 12:23
Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено» 12:10
В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса 11:23
Денис Камалягин/Facebook Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту
Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту 11:15
Лондонские ученые прочитали запечатанное письмо XVII века с помощью стоматологического рентгена 10:57
TikTok начал удалять ролики с призывами к суициду 10:21
Отключить рекламу

Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска

Семён Гудошников
Сегодня в 17:19

Миллиардер Юсаку Маэдзава набирает восемь человек на туристическую ракету Starship, чтобы вместе отправиться к Луне в 2023 году. Все расходы, в том числе покупку самого билета, бизнесмен возьмет на себя. О старте отбора он написал у себя в твиттере.

Изначально на борт корабля Маэдзава искал «художников», но позже передумал, потому что каждый может видеть себя таковым. Теперь критерии отбора изменились: потенциальный пассажир должен заниматься общественно значимой деятельностью и «быть готовыми поддерживать других членов экипажа, разделяющих подобные стремления». «Давайте вместе совершим веселое путешествие», — написал он.

На борту корабля от SpaceX могут уместиться 12 человек. Прием заявок закончится 12 марта. До 21 марта всем, кто предложил свою кандидатуру, пришлют подробности полета на электронную почту, а итоги огласят не раньше мая. Поучаствовать в конкурсе может гражданин любого государства.

Юсаку Маэдзава стал первым, кто купил билет в космическое путешествие от SpaceX. Точная сумма покупки не раскрывается, но, по словам Илона Маска, она «внушительная». В 2020 году японец объявил конкурс, в котором искал девушку для совместного полета, но потом извинился и отменил набор.

Маэдзава — основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Люди
Юсаку Маэдзава
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить