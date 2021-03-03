Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска

Миллиардер Юсаку Маэдзава набирает восемь человек на туристическую ракету Starship, чтобы вместе отправиться к Луне в 2023 году. Все расходы, в том числе покупку самого билета, бизнесмен возьмет на себя. О старте отбора он написал у себя в твиттере.

Изначально на борт корабля Маэдзава искал «художников», но позже передумал, потому что каждый может видеть себя таковым. Теперь критерии отбора изменились: потенциальный пассажир должен заниматься общественно значимой деятельностью и «быть готовыми поддерживать других членов экипажа, разделяющих подобные стремления». «Давайте вместе совершим веселое путешествие», — написал он.

На борту корабля от SpaceX могут уместиться 12 человек. Прием заявок закончится 12 марта. До 21 марта всем, кто предложил свою кандидатуру, пришлют подробности полета на электронную почту, а итоги огласят не раньше мая. Поучаствовать в конкурсе может гражданин любого государства.

Юсаку Маэдзава стал первым, кто купил билет в космическое путешествие от SpaceX. Точная сумма покупки не раскрывается, но, по словам Илона Маска, она «внушительная». В 2020 году японец объявил конкурс, в котором искал девушку для совместного полета, но потом извинился и отменил набор.

Маэдзава — основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown.