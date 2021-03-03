Эд Харрис снимет фильм про дружбу шерифа и убийцы. Их сыграют Роберт Дюваль и Гарретт Хедлунд

Эд Харрис поставит драматический фильм «The Ploughmen» («Пахари»). Этот проект станет третьим в его режиссерской карьере, сообщает Deadline.

Главные роли исполнят Роберт Дюваль («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня») и Гарретт Хедлунд («Троя», «Несломленный»). Спродюсирует проект Джинджер Следж, которая работала над фильмом «Куда ты пропала, Бернадетт?».

Харрис написал сценарий по одноименному роману Кима Зупана. Сюжет посвящен молодому помощнику шерифа и убийце, который много лет избегал ареста. Герои неожиданно подружились, когда младший офицер работал в ночную смену, разговорился с преступником через тюремную решетку и выяснил, что у них много общего.

Съемки начнутся в штатах Монтана и Нью-Мексико в начале мая. Дата премьеры пока не назначена.

Эд Харрис более известен широкой публике как актер. Он играл в таких культовых фильмах, как «Шоу Трумана» и «Игры разума», а также в относительно новом, но уже полюбившемся критикам и зрителям сериале «Мир дикого Запада».