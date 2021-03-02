Школы Москвы предупредили родителей о призывах в тиктоке к массовым самоубийствам

Администрации школ Москвы оповестили родителей о появлении в тиктоке роликов, которые призывают детей совершать самоубийства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент образования.

Сообщения с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период разослали по родительским чатам.

По данным ТАСС, видео с призывами к подросткам принять участие в акции массового суицида в ближайшую среду начали распространяться 24 февраля. Роскомнадзор подтвердил, что в тиктоке действительно поднялась волна таких призывов, однако после вмешательства ведомства и прокуратуры Москвы соцсеть их заблокировала.

«На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период», — заявили в мэрии Москвы.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила СК найти причастных к распространению роликов с призывом к детскому суициду.

В 2016 году «Новая газета» опубликовала материал о так называемых «группах смерти». В нем рассказывалось о сообществах во «ВКонтакте», участники которых массово совершали самоубийства. Через год в России приняли закон об уголовной ответственности за склонение к суициду, в том числе создание таких групп.