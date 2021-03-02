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Amazon изменил иконку приложения — в прошлой версии пользователи разглядели ухмыляющегося Гитлера

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:05

Amazon изменил иконку мобильного приложения после того, как пользователи увидели в ней ухмылку Гитлера. Об этом сообщает The Verge.

Новый значок приложения компания представила в январе 2021 года. На нем изображена картонная коробка с синим, неаккуратно оторванным скотчем в верхней части и фирменной стрелкой-улыбкой Amazon — в нижней.

Неровный край скотча и вызвал у пользователей ассоциации с усами-щеточками, которые носили Гитлер и Чарли Чаплин. Иконку начали сравнивать с ухмыляющимся Гитлером еще в январе.

В обновленном варианте скотч оставили на том же месте — только теперь он как будто отрезан ножницами — и загнули один из его нижних углов.

«Мы сделали новый значок, чтобы отразить предвкушение, волнение и радость, когда клиенты начинают свое путешествие по магазинам на своем телефоне и видят наши коробки на пороге их двери», — заявили в Amazon.

Новую версию логотипа в соцсетях уже сравнили с главным героем мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

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