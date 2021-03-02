Amazon изменил иконку мобильного приложения после того, как пользователи увидели в ней ухмылку Гитлера. Об этом сообщает The Verge.

Новый значок приложения компания представила в январе 2021 года. На нем изображена картонная коробка с синим, неаккуратно оторванным скотчем в верхней части и фирменной стрелкой-улыбкой Amazon — в нижней.

Неровный край скотча и вызвал у пользователей ассоциации с усами-щеточками, которые носили Гитлер и Чарли Чаплин. Иконку начали сравнивать с ухмыляющимся Гитлером еще в январе.