Согласно списку основных требований собака должна быть девочкой, дворнягой небольшого размера, около полуметра в ходке. В остальном внешность не так уж важна.

Малый драматический театр Льва Додина проводит кастинг на роль Муму. Об этом проюдсеры спектакля сообщили в инстаграме.

Для участия в отборе нужно прислать фотографию питомца на почту театра. Снимки должны быть сделаны так, чтобы по ним сразу был понятен реальный размер животного.

Сотрудники театра объяснили, что прошлая исполнительница роли Муму, дворняжка по кличке Глаша, вышла на пенсию из‑за проблем со здоровьем. Она выходила на сцену более пяти лет.