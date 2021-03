Кантемир Балагов работает над новым фильмом. Сценарий к нему он напишет вместе с Мариной Степновой

Кантемир Балагов снимет новый фильм по сценарию, над которым он работает вместе с писательницей Мариной Степновой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Сценарий будущей картины называется «Моника». События в ней происходят в наши дни на родине режиссера — в Кабардино-Балкарии.

«Это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть», — пояснил сам Балагов.

По словам режиссера, он сразу понял, что хочет работать со Степновой после прочтения ее романа «Женщины Лазаря», за который писательница удостоилась литературной премии «Большая книга» в 2012 году.

Съемки фильма начнутся сразу после того, как Балагов снимет пилотные эпизоды сериала HBO по компьютерной игре The Last of Us, уточнил продюсер Александр Роднянский.