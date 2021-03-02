В Петербурге в 2022 году перестанут ходить частные маршрутки

В июле 2022 года правительство Петербурга начнет проводить транспортную реформу. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что Смольный не будет больше передвигать сроки. Об этом сообщает телеканал «78».

Реформа предполагает почти полный отказ от коммерческого транспорта. Большинство маршруток будет заменено государственными автобусами, в которых будут действовать льготы и скидки.

По словам Полякова, маршрутки не устраивают правительство из‑за недостаточной безопасности и удобства. Кроме того, в коммерческих автобусах нет четкого соблюдения временных интервалов, а в новом транспорте появится автоматизированная система.

Действующие перевозчики Петербурга будут допущены до конкурса на работу с новыми условиями. «У нас на сегодня есть 16 перевозчиков. Кто выиграет аукцион, тот и будет выполнять транспортную работу в Петербурге», — отметил Поляков. Для сравнения: в Москве после внедрения подобной реформы осталось лишь 6 перевозчиков из 30.

Поляков также отметил, что передвижение реформы больше невозможно. «Федеральным законом предусмотрен крайний срок, нам дали возможность перенести старт новой модели транспортного обслуживания на два года, и мы перенесли с июля 2020 года на июль 2022 года», — сказал председатель комитета.

На закупку и обновление подвижного состава потребуется 27,5 млрд рублей на три года. Однако, Кирилл Поляков заявил, что это условная сумма, ведь цены постоянно дорожают и «общая сумма обновления подвижного состава исчисляется гораздо большими цифрами».

Всего во время транспортной реформы планируется отменить 271 маршрутку и добавить 97 новых линий. Полный список отмененных маршрутов можно посмотреть в документе проекта.