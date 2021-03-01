В России впервые подали иск к Минюсту из‑за признания физлица иноагентом

Петербургская учительница русского языка, художница и фемактивистка Дарья Апахончич, которую в декабре включили в реестр СМИ-иноагентов, подала в Ленинский суд города административный иск к Минюсту о признании незаконным этого решения. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Апахончич также потребовала признать незаконным бездействие Минюста, который не направил ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения, а также само распоряжение.

Художница считает, что ее включили в список из‑за «политической мотивации». В иске она указала, что никогда не получала деньги и «иное имущество» из иностранных источников для создания и распространения материалов как СМИ-иностранный агент.

Дарья Апахончич — одна из первых в России, кого признали физлицом, выполняющим функции «иностранного агента». О соответствующем решении Минюста стало известно в декабре 2020 года.

Вместе с ней в список попали три журналиста и правозащитник Лев Пономарев. Источник «Коммерсанта» утверждал, что это решение ведомство приняло из‑за комментария художницы телеканалу «Настоящее время», который также признан иноагентом.