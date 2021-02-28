Власти штата Виктория в Австралии планируют запретить одноразовый пластик к 2023 году

Правительство австралийского штата Виктория запретит использование одноразового пластика. Он станет третьим регионом в стране с таким законом, сообщает The Guardian.

Власти ожидают, что это поможет сократить количество пластиковых отходов. Сейчас одноразовая посуда, ватные палочки и соломинки для напитков составляют треть всего мусора в стране.

Министр окружающей среды Лили Д’амброзио заявила, что запрет будет вводиться поэтапно. Переход к многоразовой посуде завершится к 2023 году.

Запрет будет касаться баров, кафе и ресторанов. Медики, ученые и спецслужбы смогут продолжить закупаться оборудованием, производство которых требует использование пластмассы.

Ранее правительство Виктории запустило проект Solar Trams. Он предполагает снижение выбросов в атмосферу и генерации 50% городского электричества на основе возобновляемых источников энергии. Добиться этих целей планируется к 2030 году.