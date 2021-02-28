Анимационная студия «Вверх» объявила о закрытии после выхода мультфильма «Огонек-Огниво»

Российская студия «Вверх» заявила, что вынуждена закрыться. Основной причиной стал провал мультфильма «Огонек-Огниво» в прокате. Картина останется на онлайн-площадках Premier и «КиноПоиск», сообщили создатели на странице «ВКонтакте».

По информации агентства «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы картины составили всего 20,6 млн рублей. Вероятнее всего, «Огонек-Огниво» не выдержал конкуренции. Мультфильм «Душа» от студии Pixar собрал 1 млрд рублей, а «Последний богатырь: корень зла» — 2 млрд.

Создатели картины были уверены в успехе картины «Огонек-Огниво», в первую очередь, из‑за анимации, рисованной вручную. «Мы были приятно удивлены растущим интересом к рисованной анимации и старались сделать достойный проект», — написали представители студии.

«На создание одной минуты <…> уходит около 10 дней. Задействованы в этом около тридцати человек. В секунде 25 кадров. Анимация обычно рисуется через кадр. То есть за секунду зритель успевает увидеть 12 кадров. Этого бывает достаточно для имитации плавного движения персонажей на экране», — поделился режиссер Константин Щекин.

Сюжет мультфильма частично основывается на сказке «Огниво» Андерсена. Простой бедный Гончар находит Огниво — магический предмет, который способен сделать его владельца очень богатым. Однако, у него есть побочный эффект — на обладателя насылается страшное проклятие. От колдовских чар Гончара попытается спасти его рыжеволосая подруга детства Огонек.