Фильм Джорджа Ромеро «Парк развлечений», считавшийся утерянным, впервые покажут этим летом

Считавшийся утерянным фильм «Парк развлечений» канадско-американского режиссера Джорджа Ромеро впервые покажут летом этого года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Права на отреставрированную версию приобрел стриминговый сервис Shudder, принадлежащий компании AMC Networks. Платформа известна тем, что на ней можно посмотреть только ужасы, триллеры и мистические картины.

У картины сложилась непростая история. В начале 1970-х к Ромеро обратилось лютеранское общество с предложением создать кино о жестоком обращении с пожилыми людьми. Кинематографист создал ленту о мужчине в возрасте, который пришел повеселиться в парк развлечений, но оказался главным героем в своем худшем кошмаре. Он пережил спуск на американских горках, толкание среди хаотичных толп и другие напугавшие его события. Лютеране были шокированы результатом, конфисковали пленку и Ромеро и зареклись никому не показывать этот фильм.

В 2018 году, через год после смерти режиссера, на «Парк развлечений» наткнулся писатель Дэниэл Краус, работающий с Гильермо дель Торо. Краус занялся продвижением картины, которую отреставрировали на студии IndieCollect в Нью-Йорке и подготовили к выходу в формате 4K.

В 2018 году в Японии историк аниме Ясуси Ватанабэ обнаружил в своей коллекции один из ранних мультфильмов Уолта Диснея о кролике Освальде «Neck & Neck», который 70 лет считался утерянным. «Neck & Neck» вышел в 1928 году, представители архива Уолта Диснея уже подтвердили, что это один из семи утраченных мультфильмов про Освальда.