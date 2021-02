Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет с 10 по 14 марта онлайн-форум UK — Russia Creative Bridge. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На форуме пройдут дискуссии об искусстве, мастер-классы и выступления художников и музыкантов. Среди участников будут хореограф Акрам Хан, музыкальный критик Саймон Рейнолдс, арт-директор Лондонского кинофестиваля Триша Таттл.

Кроме того, в UK — Russia Creative Bridge примут участие креативный директор Future Everything Ирини Пападимитриу и представители студии Уэйна МакГрегора — они проведут танцевальный мастер-класс.

Также в программе форума — воршкоп для театральных продюсеров от Манчестерского международного фестиваля, мастер-класс по писательскому мастерству от Университета Суонси и лекции специалистов из центра Барбикан и Future Everything.

На мероприятиях обсудят кризис индустрии в эпоху пандемии, дигитализацию искусства, гендерное равенство в культуре, творческое взаимодействие между профессионалами из России и Великобритании, а также другие тенденции в креативной индустрии.

Центральным перформансом форума станет концерт лондонского саксофониста Шабаки Хатчингса, известного по проектам The Comet Is Coming, Shabaka and the Ancestors и Sons of Kemet. Он состоится 13 марта.