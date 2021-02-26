Мерил Стрип станет легендарной бродвейской актрисой Лилиан Холл в фильме «Места, пожалуйста»

Мерил Стрип исполнит роль легендарной бродвейской актрисы Лилиан Холл в фильме «Места, пожалуйста». Его поставит режиссер «Джии» и лауреат театральной премии «Тони» Майкл Кристофер, сообщил Deadline.

Лента будет посвящена Бродвею и в целом театральному наследию Америки. Создатели картины называют ее «любовным письмом» индустрии, которая сегодня переживает кризис в связи с пандемией коронавируса.

Стрип и Кристофер представят свой взгляд на искусство перформанса. Для них картина станет особенно личной, ведь оба кинематографиста начали свои карьеры на театральной сцене. Более того, они работали вместе в постановке «Вишневый сад» по пьесе Чехова в 1970-х годах.

«В то время в театре доминировали женщины, которые отдавали все своему искусству, как Джеральдин Пейдж, Зои Калдвелл и Мэгги Смит, Ванесса Рэдгрейв. Люди, которые ценой великой жертвы посвящали себя этому невозможному делу», — рассказала Стрип.

Трехкратная лауреатка «Оскара» сыграет одну из самых удивительных театральных звезд начала XX века, никогда не пропускавшей спектаклей и фанатично любившей свою профессию. Фильм расскажет о творчестве Холл, а также о ее непростых отношениях с дочерью.

Съемки драмы начнутся летом 2021 года в Нью-Йорке. Сопродюсерами проекта станут Стивен Роджерс («Тоня против всех», «Любите Куперов»), Джейн Розенталь («Ирландец», «Богемская рапсодия») и Берри Уэлш («Ирландец», «Лжец, Великий и Ужасный»).