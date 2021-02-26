Антон Долин ответил на обвинения в коррупции от кинокритика Марии Кувшиновой

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин ответил в фейсбуке на обвинения в коррупции, которые неоднократно поступали от его коллеги, кинокритика Марии Кувшиновой.

Поводом для поста Долина стала колонка Кувшиновой на сайте проекта Kimkibabaduk «Зачем нужна кинокритика в России в 2021 году?». В ней журналистка называет главреда «Искусства кино» одной из «икон кинокритической коррупции».

«Антон Долин долгие годы участвовал в распределении денег в Фонде кино, а потом рецензировал одобренные им же самим картины на сайте „Медузы“», — утверждает она.

По словам Долина, подобное мнение Кувшинова высказывает публично не первый раз. «Целый год борюсь со всем худшим в себе и умоляю себя смолчать. И опять. И опять. Но силы кончились», — признался кинокритик.

Долин назвал обвинения Кувшиновой «глубоко оскорбительными», клеветническими и «требующими детального опровержения». Он пояснил, что действительно был экспертом в Фонде Кино, но работал там бесплатно и не мог напрямую повлиять на распределение денег на кино.

«Деньги распределяет Попечительский совет ФК. Все его решения принимаются за закрытыми дверями. Он может (!) руководствоваться оценками Экспертного совета, а может и не руководствоваться», — подчеркнул Долин.

Он также добавил, что никогда не выступал продюсером, сценаристом или другим соавтором каких‑либо фильмов и не был заинтересован в финансировании тех или иных проектов. Кроме того, Долин отметил, что размер его зарплаты в «Медузе» не зависит от содержания рецензий.

«Обвинение в коррупции — самое тяжкое для критика. Именно оно способно разрушить репутацию. Напрашивается вывод: Мария Кувшинова осознанно и последовательно разрушает мою репутацию. Делает она это не при помощи тайных сведений обо мне, а при помощи прямой лжи», — сказал Долин.

Кинокритик уточнил, что ложными были высказывания Кувшиновой не только о его работе в Фонде Кино, но и о «лишении работы неких неизвестных „девочек с европейским образованием“», и о «соучастии в ее собственной „травле“ по поводу „открытого письма“ о „Дау“».

«Конечно же, я не буду подавать в суд — все мы знаем цену российским судам. Но и молчать больше не стану. Хотя бы потому, что имидж Марии строится на образе честного правдоруба. Этот образ тоже насквозь лжив», — написал главред «Искусства кино».

Долин заметил, что никаких личных или профессиональных конфликтов у него с Кувшиновой не было, более того — некогда он считал ее подругой. Подтверждением этого служит то, что Кувшинова, вопреки заявлениям, не разорвала сотрудничество с «Искусством кино» после поддержи журналом скандального фильма «Дау».