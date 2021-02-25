Власти Кыргызстана подали в суд на писательницу, которая дала своим детям матчество

Власти Кыргызстана подали в суд на детскую писательницу Алтын Капалову, которая дала своим сыновьям и дочери матчество вместо отчества. Об этом Капалова рассказала в своих соцсетях.

37-летняя гражданка республики заявила, что государство преследует ее из‑за ее правозащитной деятельности — писательница активно выступает за права женщин, проводит феминистские выставки и участвует в протестных митингах.

Следствиями активной гражданской позиции Капаловой, по ее словам, стали «атаки государственными каналами», «кибертравля», цензура и жестокие задержания, в ходе которых женщина получала травмы.

«Вишенкой на торте» Капалова назвала ситуацию с матчеством детей. «Почему я, их мама, которая совершенно одна, не прося ни у тебя (у государства — Прим. ред.) или у кого‑то другого помощи, воспитывает своих детей, не могу дать им свою фамилию и имя?» — возмутилась писательница.