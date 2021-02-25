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Рина Саваяма сможет претендовать на Brit Awards и Merсury Prize без гражданства Великобритании

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:07

Певица Рина Саваяма сможет претендовать на награды Brit Awards и Mercury Prize, несмотря на то, что у нее нет гражданства Великобритании. Об этом артистка сообщила в твиттере.

Уроженка японского города Ниигата рассказала, что организаторы премий изменили правила и позволили участвовать в конкурсе постоянным резидентам Великобритании, прожившим в стране как минимум пять лет.

«Я благодарю от всего сердца всех вас за то, что рассказывали о кампании #SAWAYAMAISBRITISH (#СаваямаБританка — Прим. ред.) по всему миру и разжигали этот важный разговор о том, что означает быть британцем», — написала Саваяма.

Певица отметила, что прожила в Британии 26 лет и рада, что «смогла помочь совершить это системное изменение для будущих поколений» и внести свой вклад в «более разнообразное представление британского музыкального совершенства».

Весной 2020 года Саваяма впервые рассказала, что не может получить престижные музыкальные награды из‑за отсутствия британского гражданства. Артистка призналась, что новость об этом разбила ей сердце и заставила ее расплакаться.

«Все, что я помню — это то, что я живу здесь. Я жила здесь всю мою жизнь. Я ездила в летнюю школу в Японию, и на этом все. Но я чувствую, что я принесла Британии столько, что это заслуживает того, чтобы быть отмеченным», — говорила тогда Саваяма.

Певица родилась в японском городе Ниигата в 1990 году и переехала вместе с родителями в Лондон в возрасте пяти лет. С тех пор Саваяма постоянно жила в Англии, училась в Кембриджском университете и записывала музыку на британских лейблах.

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