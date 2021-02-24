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Студия «Либо/Либо» запустила подкаст о жизни курьеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

Сервис «Яндекс.Еда» и студия «Либо/Либо» запустили подкаст «Уже в пути». Он призван развеять стереотипы о профессии курьера и занимающейся ей людях. Первый выпуск уже можно послушать на стриминговых сервисах.

В нем рассказывается о девушке по имени Лиза, которая в свободное от работы время занимается исторической реконструкцией. Следующие эпизоды подкаста познакомят слушателей с другими курьерами — столярами, волонтерами, артистами озвучания аниме.

«За время пандемии курьеры стали в некотором роде символом города — они привозили людям еду, продукты и помогали тем, кто по разным причинам не мог выходить из дома. Каждый наверняка не раз встречал курьеров, но мало кто знает, чем они живут», — сказали создатели шоу.

В их планах — найти самых необычных курьеров и рассказать реальные истории о редких увлечениях и хобби. Продюсеры подкаста надеются, что смогут записать уникальные истории о людях, которые доставляют еду, чтобы накопить на мечту или просто помочь другим.

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