Студия «Либо/Либо» запустила подкаст о жизни курьеров

Сервис «Яндекс.Еда» и студия «Либо/Либо» запустили подкаст «Уже в пути». Он призван развеять стереотипы о профессии курьера и занимающейся ей людях. Первый выпуск уже можно послушать на стриминговых сервисах.

В нем рассказывается о девушке по имени Лиза, которая в свободное от работы время занимается исторической реконструкцией. Следующие эпизоды подкаста познакомят слушателей с другими курьерами — столярами, волонтерами, артистами озвучания аниме.