По мнению Познера, различные религии повлияли на развитие тех или иных наций и определили в том числе уровень жизни в современных государствах. Согласно наблюдениям журналиста лучше всего сейчас живут граждане протестантских стран, а хуже всего — православных.

Журналист Владимир Познер назвал принятие православия «одной из величайших трагедий для России». Об этом он заявил в интервью на ютьюб-канале «Серафим».

«Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, <…> в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических, в католических — лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией», — сказал Познер.

Журналист считает, что православие — «наиболее регрессивная, наиболее закрытая, наименее толерантная из трех основных ветвей христианства. При этом Познер не отрицает и «жуткую роль» католицизма для западноевропейского общества.

Познер отметил, что выбор князем Владимиром именно этого направления христианства объясним, поскольку Византия в X веке была богатой и могущественной державой, которая стала для Руси выгодным союзником. Тем не менее со временем, как полагает журналист, это решение оказалось ошибочным.