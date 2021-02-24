Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

Голосовая соцсеть Clubhouse разблокировала аккаунт российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Соловьев зарегистрировался в Clubhouse 14 февраля, однако уже на следующий день его забанили по жалобам пользователей. Это случилось после того, как телеведущий запустил свою «комнату» с темой «Почему не взлетела квир революция в России?».

Затем аккаунт Соловьева был заблокирован до «завершения проверки на соответствие правилам доверия и безопасности». Сам журналист утверждал, что никаких нарушений не допускал.

Роскомнадзор направлял руководству Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к аккаунту и объяснить причины блокировки. Соцсети пригрозили предупреждением и штрафом до миллиона рублей.