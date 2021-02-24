Том Холланд и Зендая показали кадры из сиквела «Человека паука». А еще предположили его название

Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон опубликовали в инстаграме кадры из третьей части «Человека паука». Кроме того, актеры предположили, как фильм будет называться. Исполнитель роли Человека паука Том Холланд показал тройку главных героев, которые в недоумении смотрят в одну сторону. По его мнению, фильм должен называться «Spider-men: Phone Home», что в переводе на русский язык означает «Человек паук: Звонок домой». «Очень рад объявить новое название», — написал актер.

Зендая опубликовала фото главных героев, сидящих за компьютером с очень сосредоточенным выражением лица. Девушка уверена, что картина будет называться «Spider-Man: Home Slice» («Человек паук: Кусочек дома»).

Джейкоб Баталон показал кадр из темного подвала, но лица у актеров по-прежнему очень серьезные. Он считает, что сиквел «Человека паука» получит название «Home-Wrecker» («Разлучник»). В августе 2020 года создатели озвучили рабочее название фильма – «Spider-Man: Homesick» («Человек-паук: Тоска по дому»). Информацию об окончательном решении они пока не говорят. Премьера состоится 17 декабря 2021 года. Актеры неслучайно добавили слово «дом» в свои варианты заголовка. Предыдущий фильм назывался «Человек паук: Вдали от дома». Картина возглавила российский и мировой прокаты, а также собрала 600 млн рублей за первые четыре дня показов только в России.