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Хиллари Клинтон и Луиза Пенни напишут политический триллер о терроризме

Виктория Шанина
Сегодня в 9:05

Хиллари Клинтон выпустит книгу, над которой она работала вместе с канадской писательницей Луизой Пенни. Это будет триллер, посвященный борьбе госсекретаря США с терроризмом, пишет издательство Simon & Schuster.

Роман State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора») расскажет о госсекретаре, которая только вступила в должность, но ей уже предстоит восстановить лидерство США на мировой арене. Первым серьезным испытанием станет волна террористических атак.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги.

«Когда мне предложили написать вместе с моей подругой Хиллари политический триллер, я не смогла сразу ответить „да“, — заявила Пенни. — Прежде, чем мы начали, мы обсудили ее работу в должности госсекретаря. Какой ее кошмар был худшим? „State of Terror“ — вот ответ».

Клинтон отметила, что написать триллер с Луизой Пенни — это ее сбывшаяся мечта. «Мне нравятся все ее книги и их персонажи, и я очень ценю дружбу с ней, — поделилась бывшая Первая леди США. — Мы объединили наш опыт, чтобы исследовать сложный мир дипломатии предательства».

Книгу опубликуют одно из крупнейших англоязычных издательств St. Martin’s Press и Simon & Schuster — «дочка» CBS Corporation. Релиз назначен на 12 октября.

В 2018 году муж Хиллари Клинтон — бывший президент США Билл Клинтон — также выпустил триллер, посвященный террористическим угрозам. Он написал его совместно с заслуженным детективщиком Джеймсом Паттерсоном и посвятил вымышленному президенту, который помимо террора сталкивается с возможным импичментом.

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