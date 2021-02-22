Picture Tree Intl. выпустила первый трейлер комедии про пересадку почки

Картина расскажет о тренере по пилатесу Катрин, которой необходима пересадка почки. Эта новость ударила по личной жизни девушки. Дело в том, что ее муж Арнольд — успешный архитектор, который работает над крупным проектом и боится быть донором. Пожертвовать почку готов друг Гетц, но его девушка категорически против этой идеи.

Кинокомпания Picture Tree Intl. получила права на комедийную драму «Risks and Side Effects» («Риски и побочные эффекты») и выпустила первый трейлер. Фильм, основанный на одноименной пьесе Штефана Фогеля снимет австрийский режиссер Михаэль Крейхсль, пишет Variety.

В ролях: Самуэль Финци (снимался в «Соблазнителе» и «Меде в голове»), Инка Фридрих («Спецотряд „Кобра“»), Пиа Хирцеггер (сценарист «Комиссара Рекса») и Томас Мрац («Убийство по Фрейду» и «Тайная жизнь»).

Продюсерами стали Дитер и Якоб Похлатко, адаптацией сериала займется режиссер Михаэль Крейхсль. Премьера запланирована на весну-лето 2021 года.