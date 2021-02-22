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Семья мальчика, погибшего от переохлаждения в Техасе, подала иск на 100 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:22

Семья мальчика, который предположительно погиб от переохлаждения в штате Техас, подала иск на 100 млн долларов к энергетическим компаниям ERCOT и Entergy Corporation. Они обвиняют руководство в грубой халатности и непреднамеренном убийстве, пишет ABC News.

11-летний ребенок провел ночь в трейлере без света и отопления, пытаясь согреться под несколькими одеялами вместе со своим братом. Родные нашли его мертвым, предположив, что он погиб от переохлаждения. Официально причина смерти еще не подтверждена.

Мать ребенка обратилась в окружной суд округа Джефферсон и заявила, что компании «ставят прибыль выше благосостояния людей» и игнорируют подготовку к зиме.

«Несмотря на то что ERCOT и Entergy знали об ужасной, по прогнозам, погоде, по крайней мере за неделю, и знали, что система не испытывала подобной нагрузки в течение более чем десяти лет, они не предприняли никаких предупреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, а также оказались совершенно не готовы к возникшей проблеме», — говорится в иске.

Энергосистемы потерпели сбой из‑за аномальных морозов, которые начались в Техасе 14 февраля: температура опустилась до –18 градусов. Этот показатель стал одним из самых низких за последние тридцать лет. Около 2,3 млн человек остались без электричества и воды, более 10 человек попали в больницу из‑за отравления угарным газом, есть погибшие. В штате ввели чрезвычайное положение.

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