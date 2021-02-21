В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности

Аборты следует официально признать смертью человека, заявила глава направления защиты материнства синодального Московского патриархата по благотворительности Мария Студеникина. По ее мнению, включение абортов с статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса.

Ранее с подобной инициативой выступила руководительница благотворительной программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова. Она направила письмо со своим предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов», — цитирует текст письма РИА «Новости».

По мнению автора, искусственные аборты — основная причина смертности в стране. «В России по официальной статистике порядка полумиллиона абортов в год. Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране», — пояснила она.

В октябре прошлого года замминстра здравоохранения Олег Салагай заявил, что число абортов в России сократилось на 29,9% за последние пять лет, при этом по желанию женщины — на 40,8%. В 2019 году, по его словам, в стране было совершено около 523 тыс. абортов.