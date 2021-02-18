Американские ученые разработали съедобные голограммы

Ученые из Американского химического общества разработали лазерный метод печати наноструктурированных голограмм на пленках из сухого кукурузного сиропа. Об этом сообщает Science Daily.

По словам специалистов, съедобные голограммы в будущем смогут применяться для маркировки продуктов, для указания содержания сахара в них или даже просто для украшения товаров.

В большинстве случаев голограммы наносят на металлические поверхности. Предыдущие попытки использовать в основе съедобные материалы не были слишком успешными: например, голограммы на шоколаде подходили только для некоторых кондитерских изделий.

Универсальным решением оказалась пленка из раствора кукурузного сиропа, ванили и воды, окрашенная нетоксичным черным красителем. На нее научились проецировать рисунки, которые под воздействием света образуют голограммы.

Химики отмечают, что пока разработка не готова к массовой продаже. Ученые намерены заменить синтетический краситель на пищевой, после этого съедобные голограммы могут попасть на полки магазинов.