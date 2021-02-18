Эстония выслала из страны российского дипломата. Москва планирует ответить тем же

Правительство Эстонии выслало российского дипломата из страны. Россия намерена ответить тем же. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на брифинг официального представителя МИДа России Марию Захарову.

«Он (российский посол. — Прим. ред.) занимался вопросами культуры, образования. То есть как раз теми сферами, где все еще сохраняется сотрудничество между нашими странами. Российский ответ не заставил себя ждать», — сообщила Захарова.

В начале месяца Россия выслала послов из Германии, Швеции и Польши. Власти обвинили дипломатов в участии в несанкционированных митингах 23 января в поддержку Алексея Навального. Берлин, Стокгольм и Варшава ответили зеркально.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.