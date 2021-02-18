Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию. Власти заявили, что он восхвалял нацизм

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что журналист Владимир Соловьев объявлен персоной нон грата в стране. Ему запретили въезд из‑за «глорификации нацизма». Об этом политик написал в твиттере.

Причиной послужило высказывание Соловьева во время эфира на «России 1». В нем журналист сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером. По словам ведущего, лидер нацистской Германии «был очень смелым человеком», «воевал доблестно во время Первой мировой войны», а также «не косил от армии», в отличие от оппозиционера.

В ответ на обвинения МИДа Латвии Владимир Соловьев заявил, что его слова не имеют отношения к восхвалению нацизма: «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков». Журналист также пообещал обсудить с адвокатом «подачу в суд иска из‑за запрета на въезд в Латвию».

Год назад Владимир Соловьев отказался приходить на интервью к Юрию Дудю, потому что тот якобы не читал Ленина. Он назвал Дудя «пустым», заявил, что «не видит искры» в нем, а также раскритиковал блогера за попытку «быть Шнуром в журналистике» и называл его «недо-Гнойным».