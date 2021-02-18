HBO Max разработает сериал «Константин». Главного героя сыграет не Киану Ривз

Стриминговый сервис HBO Max выпустит сериал «Константин» — приквел успешного триллера Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы». Об этом сообщило издание Variety.

Главную роль в проекте исполнит не Киану Ривз и не Мэтт Райан (он сыграл Джона Константина в сериалах «Константин», «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня»). Какой актер воплотит на экране образ таинственного медиума, пока неизвестно.

Зрители увидят более молодую версию знакомого персонажа. Сценарий шоу напишет Гай Болтон. По информации издания, сюжет нового «Константина» будет связан с сериалом «Темная лига справедливости», продюсированием которого занимается Джей Джей Абрамс.

Ключевым отличием проекта от фильма 2005 года станет измененная атмосфера. В отличие от полнометражной ленты, уделявшей большое внимание религиозным аспектам истории, сериал сфокусируется на хоррор-элементах лежащих в основе комиксов.