Тим Бертон поставит сериал по мотивам «Семейки Аддамс». Он будет посвящен Уэнсдэй

Тим Бертон снимет свой первый игровой телевизионный проект. Им станет сериал «Уэнсдэй» об одноименной девочке из знаменитой семейки Аддамс. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix.
Комедийное шоу расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы, в разные годы воплощенной на экране Лизой Лоуринг, Кристиной Риччи и Николь Фужейр. В сериале будет восемь серий.
В них Уэнсдэй попытается овладеть своими новыми экстрасенсорными способностями, помешать убийце, терроризировавшему целый город, и разгадать сверхъестественную тайну ее родителей. Когда эпизоды появятся на платформе, пока неизвестно.
Вместе с Бертоном над проектом поработают сценаристы Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они станут шоураннерами сериала. Бертон, соответственно, будет выступать режиссером.
Комикс «Семейка Аддамс» был создан художником Чарльзом Аддамсом в 1938 году. В 1960-х годах он лег в основу кинофраншизы. По мотивам произведения были сняты несколько сериалов, а также фильмов и мультипликационных картин — последняя вышла в 2019 году.