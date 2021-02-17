Выход Disney+ на российский рынок задерживается из‑за сложностей с законодательством

Disney не имеет точных планов по выводу своей стриминговой платформы на российский рынок. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на вице-президента по маркетингу студии в России Елену Бродскую.

По ее словам, запуску Disney+ препятствуют российское законодательство и популярность интернет-пиратства. В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому иностранцам запрещается владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%.

При этом страны, в которых сервис уже запустился, скоро получат свой собственный оригинальный контент. Такие планы уже есть для Германии, Франции и Италии.

Однако неопределенность по поводу выхода Disney+ на российский рынок как минимум сыграет на руку офлайн-кинотеатрам — проекты, которые на Западе уходят в онлайн, в России будут выходить на больших экранах, отметила Бродская.

Disney+ запустился в 2019 году, первыми пользователями платформы стали жители США, Канады и Нидерландов. Затем сервис продолжил экспансию, по последним данным, количество подписчиков достигло отметки в 94 млн человек по всему миру. В прошлом году компания объявила о масштабной реорганизации: главным бизнесом вместо офлайна станет онлайн-кинотеатр.