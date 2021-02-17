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На основателя «Пятерочки» завели уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере

Виктория Шанина
Сегодня в 16:29

На основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева завели уголовное дело о вымогательстве порядка 20 млрд долларов. Заявление на него написал бывший бизнес-партнер — глава компании Gremm Group Михаил Горяинов, сообщает «Коммерсант».

В 20 млрд долларов Горяинов оценил долю в бизнесе, которую у него требовал Рогачев. Речь идет о здании автотехцентра на Волгоградском проспекте и Усачевском рынке. В качестве доказательства рэкета предприниматель показал переписку и записи разговоров.

Дело по факту вымогательства в особо крупном размере возбудил СКР по Центральному административному округу Москвы. В случае обвинительного приговора миллиардер может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Андрей Рогачев заявил, что узнал о заведении дела из СМИ, а потому не может ничего рассказать о деталях. Кроме того, он отметил, что эту сумму Горяинов «вытащил в разных формах из совместного бизнеса». «Пять лет дурил голову, обещая вернуть, а теперь решил этого не делать», — добавил Рогачев.

Конфликт Андрея Рогачева и Михаила Горяинова тянется с 2015 года, когда бизнесмены решили разделить активы. Они не смогли договориться о совместном управлении сельскохозяйственными рынками под брендами «Ветерок» и «Царев сад».

Спустя три года Рогачев подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона, чтобы оспорить права на активы. Он утверждал, что вложил в совместный бизнес порядка 29,5 млн долларов, а его партнер — лишь 20,2 млн. Кроме того, он настаивал на том, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. Рогачеву удалось добиться только временной заморозки активов Горяинова стоимостью около 12 млн долларов.

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