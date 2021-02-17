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Джаз и лихие 90-е в трейлере фильма «Маша». В главной роли — Анна Чиповская

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:28

В сети появился трейлер российской драмы «Маша» Анастасии Пальчиковой. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В центре сюжета 13-летняя девочка Маша, которая растет в суровые 1990-е под присмотром своего дяди и мечтает петь джаз на сцене. Она дружит с ребятами из боксерской секции, которых боится весь город, и ничего не знает о взрослых разборках и убийствах. Но однажды это становится и ее проблемой.

Машу-подростка сыграла Полина Гухман, взрослую героиню — Анна Чиповская. В фильме также снялись Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов и другие.

Премьера запланирована на 1 апреля этого года. В 2020 году на «Кинотавре» фильм получил приз за лучший дебют.

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