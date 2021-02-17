В сети появился трейлер российской драмы «Маша» Анастасии Пальчиковой. Посмотреть его можно на ютьюбе.
В центре сюжета 13-летняя девочка Маша, которая растет в суровые 1990-е под присмотром своего дяди и мечтает петь джаз на сцене. Она дружит с ребятами из боксерской секции, которых боится весь город, и ничего не знает о взрослых разборках и убийствах. Но однажды это становится и ее проблемой.
Машу-подростка сыграла Полина Гухман, взрослую героиню — Анна Чиповская. В фильме также снялись Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов и другие.
Премьера запланирована на 1 апреля этого года. В 2020 году на «Кинотавре» фильм получил приз за лучший дебют.