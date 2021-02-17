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Билл Гейтс заявил, что жители богатых стран должны есть только искусственное мясо

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:55

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что жители богатых стран должны употреблять только синтетическое мясо. Об этом он заявил в своей новой книге «Как избежать климатической катастрофы», сообщает MIT Technology Review.

По мнению предпринимателя, одной из самых сложных задач по преодолению климатического кризиса является борьба с выбросами от деятельности сельскохозяйственных и животноводческих предприятий.

«Я не думаю, что беднейшие 80 стран будут есть синтетическую говядину. Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину», — сказал Гейтс, добавив, что вкус искусственного мяса со временем станет лучше.

Бизнесмен отметил, что переход к белковой альтернативе будет сложен не столько с финансовой точки зрения (для обеспеченных стран и государств со средними показателями уровня дохода), сколько с политической.

«Существуют все эти законы, которые говорят, что оно (искусственное мясо — Прим. ред.) должно называться буквально лабораторным мусором при продаже. Они не хотят, чтобы мы использовали название „говядина“», — объяснил миллиардер.

В беднейших странах, например, в Африке Гейтс предлагает прибегнуть к генной модификации животных, «чтобы резко увеличить количество говядины на душу населения», контролируя при этом объем выбросов метана в атмосферу.

На данный момент на Земле насчитывает около 1,4 млрд голов крупного рогатого скота. Животные выделяют колоссальный объем метана — это второй по величине источник парниковых газов в области сельского хозяйства. По словам Гейтса, инновационные корма могут помочь снизить выбросы метана коровами.

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