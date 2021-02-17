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Мартин Скорсезе опубликовал эссе о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Американский режиссер Мартин Скорсезе опубликовал в Harper’s Magazine эссе «Маэстро. Федерико Феллини и потерянная магия кино». В нем он раскритиковал современную киноиндустрию за бизнес-подход и пренебрежение к искусству.

Скорсезе поделился своими воспоминаниями об эпохе расцвета кино, подробно рассказал о значимости ключевых работ Феллини и посетовал на то, по какой траектории развивается сегодня кинематограф.

По мнению режиссера, в современном мире высокохудожественные фильмы смешиваются с прочим видеоконтентом. Это происходит, как считает Скорсезе, из‑за политики стриминговых сервисов, чьи алгоритмы не учитывают культурную ценность тех или иных проектов.

Впрочем, Скорсезе критикует не все платформы. Режиссер одобряет онлайн-кинотеатры Criterion Channel и MUBI, которые выступают для своих пользователей в качестве кураторов.

«Кураторство — это акт щедрости. Вы делитесь тем, что вы любите, тем, что вам вдохновило. Алгоритмы, по определению, основаны на вычислениях и относятся к зрителю как потребителю, и на этом все», — пояснил Скорсезе.

Режиссер считает, что киноиндустрия в данный момент не помогает зрителям увидеть лучшие творческие достижения. «Мы не можем положиться на кинобизнес в его текущей форме, когда речь идет о сохранении кино», — отмечает он.

«Конечно, никого не удивит, когда художники вроде Годара, Бергмана, Кубрика и Феллини, ранее правившие нашей великой художественной формой подобно богам, растворятся в тенях с течением времени. Но сейчас мы не должны принимать ничего как данность», — написал кинематографист.

Скорсезе убежден, что ценность кинопроизведения сегодня «определяется количеством денег, которые можно заработать» на нем. Ответственность за будущее искусства, по словам режиссера, лежит на тех, кто знает историю и понимает, какие фильмы могут называться кино.

«Мы должны уведомить правообладателей, что они владеют чем‑то намного большим, чем собственность, которую можно использовать, а потом убрать на дальнюю полку. Эти фильмы — среди величайших сокровищ нашей культуры, и они требуют соответствующего обращения», — заявил Скорсезе.

Автор «Бешеного быка», «Славных парней», «Авиатора» не впервые критикует состояние современной киноиндустрии. Ранее он уже заявлял, что блокбастеры о супергероях — это не кино.

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