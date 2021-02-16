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В Канаде хоккейный матч продлился 252 часа. Финальный счет — 2649:2528 17:49
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В Канаде хоккейный матч продлился 252 часа. Финальный счет — 2649:2528

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

В канадской провинции Альберта прошел самый длинный хоккейный матч в истории — он продолжался 252 часа. Мероприятие было благотворительным, в ходе него организаторам удалось собрать 1,8 млн долларов, которые передадут в Университет Альберты на исследования рака, пишет CBS.

Матч проходил между Team Hope («Командой надежды») и Team Cure («Командой исцеления»). Итоговый счет составил 2649:2528 в пользу первой.

В матче участвовали 40 человек, которые по очереди выходили на открытый каток в сельской местности недалеко от Эдмонтона. Им приходилось играть при рекордно низких температурах — до –55 градусов Цельсия.

Подобные матчи проходят в Альберте начиная с 2003 года. Первую игру организовал доктор Брент Саик, чей отец умер от онкологического заболевания. Предыдущий рекорд команды установили в 2018 году, когда матч продолжался чуть больше 251 часа.

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