В канадской провинции Альберта прошел самый длинный хоккейный матч в истории — он продолжался 252 часа. Мероприятие было благотворительным, в ходе него организаторам удалось собрать 1,8 млн долларов, которые передадут в Университет Альберты на исследования рака, пишет CBS.

Матч проходил между Team Hope («Командой надежды») и Team Cure («Командой исцеления»). Итоговый счет составил 2649:2528 в пользу первой.

В матче участвовали 40 человек, которые по очереди выходили на открытый каток в сельской местности недалеко от Эдмонтона. Им приходилось играть при рекордно низких температурах — до –55 градусов Цельсия.

Подобные матчи проходят в Альберте начиная с 2003 года. Первую игру организовал доктор Брент Саик, чей отец умер от онкологического заболевания. Предыдущий рекорд команды установили в 2018 году, когда матч продолжался чуть больше 251 часа.