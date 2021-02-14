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В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку политзаключенных. Женщины встали в цепи солидарности

Семён Гудошников
Сегодня в 17:43

В Москве и Петербурге завершились акции в поддержку женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в цепи солидарности, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки.

В Москве акция прошла на Старом Арбате рядом с памятником Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. По подсчетам журналистов «МБХ медиа», в ней приняли участие около 300 человек. Активисткам раздавали кофе и цветы.

К акции присоединилась муниципальный депутат Юлия Галямина.

В один момент к цепи солидарности подошли провокаторы в касках НАТО. Они махали надувными автоматами, раздавали доллары из банка приколов и заявляли, что «девушки под их защитой». В ответ участницы скандировали: «Позор!».

В Петербурге активистки встретились у памятника жертв политических репрессий на Воскресенской набережной. По данным «Бумаги», в акции приняли участие более 70 человек. Они прочитали поэму Анны Ахматовой «Реквием», а под конец возложили цветы к памятнику.

Несмотря на то, что обе акции не были согласованы с властями, закончились они без задержаний.

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