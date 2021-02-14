В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку политзаключенных. Женщины встали в цепи солидарности

В Москве и Петербурге завершились акции в поддержку женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в цепи солидарности, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки.

В Москве акция прошла на Старом Арбате рядом с памятником Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. По подсчетам журналистов «МБХ медиа», в ней приняли участие около 300 человек. Активисткам раздавали кофе и цветы.